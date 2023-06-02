Сотрудники Meta будут работать из офиса минимум три дня в неделю с сентября

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) начала уведомлять сотрудников о том, что с сентября им нужно будет работать в офисе не менее трех дней в неделю, сообщает CNBC.

Новая мера затронет лишь часть работников, отмечает издание. В частности, она не коснется новых сотрудников, которые приходили в компанию уже на условиях удаленной работы.

Ранее о возвращении сотрудников в офисы объявили такие крупные компании как Amazon.com Inc. и Walt Disney Co..

Meta, владеющая Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram и Reality Labs (занимается дополненной реальностью), объявила 2023 год "годом эффективности" и намерена сократить штат на 21 тысячу рабочих мест.

С начала 2023 года капитализация Meta выросла на 127%, до $678,5 млрд.