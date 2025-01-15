Поиск

Meta сократит 5% сотрудников в рамках проверки показателей эффективности

Meta сократит 5% сотрудников в рамках проверки показателей эффективности
Фото: Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) планирует сократить 5% своих сотрудников по итогам проверки показателей эффективности 10 февраля, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние коммуникации компании.

В служебной записке главного исполнительного директора Meta Марка Цукерберга говорится, что он решил "повысить планку в управлении эффективностью" и проводить более масштабные увольнения не соответствующих ожиданиям работников.

В первые годы пандемии COVID-19 Meta активно нанимала сотрудников, доведя их число до 87 тыс. В 2022 году компания провела первое в своей истории широкомасштабное сокращение, затронувшее 11 тыс. человек, или 13% ее штата.

В 2023 году Meta объявила о сокращении еще 10 тыс. работников в целях повышения эффективности компании в сложных экономических условиях.

При этом масштабные увольнения не всегда приводят к соразмерному уменьшению штата компании на конец соответствующего года, так как Meta постоянно нанимает новых работников.

После раунда увольнений 2023 года штат Meta сократился примерно до 66 тыс., но к концу сентября 2024 года составлял уже 72 тыс., показывают публичные документы.

Котировки акций компании снизились на 2,3% по итогам торгов во вторник.

Meta Марк Цукерберг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чехия получит возможность отказаться от нефти из "Дружбы" в середине года

ВВП Германии в 2024 году снизился на 0,2%

Власти США намерены ужесточить требования к поставкам продвинутых чипов Китаю

SEC подала иск против Илона Маска в связи с обстоятельствами покупки им Twitter

SEC подала иск против Илона Маска в связи с обстоятельствами покупки им Twitter

В Батуми совершено нападение на лидера партии "За Грузию"

В Батуми совершено нападение на лидера партии "За Грузию"

Что случилось этой ночью: среда, 15 января

Евросоюз рассматривает возможность поэтапного введения запрета на СПГ и алюминий из РФ

Евросоюз рассматривает возможность поэтапного введения запрета на СПГ и алюминий из РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе

Байден решил исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма

Байден решил исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма

Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5701 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне17 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2099 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе239 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау77 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });