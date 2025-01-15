Meta сократит 5% сотрудников в рамках проверки показателей эффективности

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) планирует сократить 5% своих сотрудников по итогам проверки показателей эффективности 10 февраля, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние коммуникации компании.

В служебной записке главного исполнительного директора Meta Марка Цукерберга говорится, что он решил "повысить планку в управлении эффективностью" и проводить более масштабные увольнения не соответствующих ожиданиям работников.

В первые годы пандемии COVID-19 Meta активно нанимала сотрудников, доведя их число до 87 тыс. В 2022 году компания провела первое в своей истории широкомасштабное сокращение, затронувшее 11 тыс. человек, или 13% ее штата.

В 2023 году Meta объявила о сокращении еще 10 тыс. работников в целях повышения эффективности компании в сложных экономических условиях.

При этом масштабные увольнения не всегда приводят к соразмерному уменьшению штата компании на конец соответствующего года, так как Meta постоянно нанимает новых работников.

После раунда увольнений 2023 года штат Meta сократился примерно до 66 тыс., но к концу сентября 2024 года составлял уже 72 тыс., показывают публичные документы.

Котировки акций компании снизились на 2,3% по итогам торгов во вторник.