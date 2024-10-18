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Google меняет руководителя направления поиска и рекламы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Один из ключевых топ-менеджеров Google Прабхакар Рагхаван, отвечавший в компании за поисковый сервис и рекламные продукты, покидает пост, который он занимал 4 года.

Его место займет 45-летний Ник Фокс, также работавший в команде поискового сервиса. Об этом говорится в заявлении главного исполнительного директора Google Сундара Пичаи, размещенного на сайте компании.

Рагхаван перейдет на должность главного технологического специалиста и будет работать непосредственно с Пичаи.

Перестановки в руководстве поискового сервиса Google, входящей в Alphabet Inc., происходят в сложный момент для подразделения, которое оказалось под давлением в связи с различными судебными исками, а также с ростом конкуренции со стороны ИИ-продуктов, таких как ChatGPT, пишет газета The Wall Street Journal.

Рагхаван отвечал за широкий круг продуктов в Google, включая поддержку виртуального ассистента, сервисы электронной коммерции и платежные услуги, а также карты. Когда-то он считался потенциальным кандидатом на пост следующего CEO компании.

Повышение Фокса делает его возможным будущим преемником Пичаи, отмечает WSJ.

Команда разработки чат-бота Gemini, за которую также отвечал Рагхаван, будет переведена в подразделение Google DeepMind, занимающееся ИИ-разработками, сообщил Пичаи. Кроме того, Google переводит команду виртуального ассистента в подразделение, отвечающее за операционную систему Android и разработку смартфонов Pixel.

Google Прабхакар Рагхаван Ник Фокс Сундар Пичаи
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