Байден заявил, что достичь перемирия в секторе Газе сложнее, чем в Ливане

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Добиться прекращения огня между Израилем и "Хезболлой" может быть легче, чем между Израилем и ХАМАС, заявил в пятницу президент США Джо Байден по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Лидеры считают, что есть возможность добиться прекращения огня в Ливане, а вот в Газе это будет сложнее", - приводит слова Байдена Associated Press.

В пятницу в Берлине прошла встреча Байдена, Шольца, Макрона и Стармера.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Ранее неоднократно появлялись сведения, что переговоры о прекращении огня в Газе зашли в тупик. Вместе с тем сообщалось, что США, Катар и Египет работают над формулированием для Израиля и ХАМАС нового предложения о перемирии в Газе. Однако до сих пор к каким-либо серьезных сдвигам эти усилия не привели.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.