Число пострадавших в Газе с начала операции Израиля превысило 100 тыс. человек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Количество получивших ранения в секторе Газа в результате израильских атак превысило 100,2 тыс. человек, сообщает во вторник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на данные палестинских медслужб.

Согласно службам здравоохранения сектора Газа, за это время погибли свыше 42,7 тыс. человек.

Израильская сторона неоднократно выражала сомнения в точности передаваемых палестинской стороной данных о погибших и пострадавших.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого были убиты около 1,2 тыс. человек и 251 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.