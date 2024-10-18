Лидеры США, Германии, Франции и Британии обсудили урегулирование на Ближнем Востоке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Берлине заявили о необходимости урегулирования конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа.

"Лидеры обсудили (...) необходимость немедленного возвращения удерживаемых в Газе заложников домой к их семьям, прекращения войны в Газе и обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь доходила до гражданского населения анклава", - сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Кроме того, Шольц, Макрон, Стармер и Байден осудили удар Ирана по Израилю, нанесенный 1 октября, и "скоординировали усилия по привлечению Ирана к ответственности и предотвращению дальнейшей эскалации".

Они также обсудили ситуацию на израильско-ливанской границе и призвали к завершению конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла".

1 октября Корпус стражей Исламской революции Ирана в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.