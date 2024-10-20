США расследуют утечку разведданных с оценкой подготовки Израиля к атаке на Иран

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти США проверяют, каким образом совершенно секретные данные американских спецслужб о подготовке Израиля к удару по Ирану оказались в общем доступе, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

"Происхождение документов приписывают Национальному агентству геопространственной разведки и Агентству национальной безопасности. Согласно документации, Израиль все еще находится в стадии подготовки военных сил к удару в ответ на ракетную атаку Ирана 1 октября", - информирует агентство.

По его данным, подобными сведениями могут делиться в международном альянсе по обмену разведданными Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Однако они впервые появились в минувшую пятницу в телеграм-канале, который базируется в Тегеране.

В данный момент американские власти пытаются установить, обнародовал ли эти данные намеренно представитель разведсообщества США, или они стали достоянием общественности из-за хакерской атаки. Также следователи хотят узнать, произошла ли утечка другой информации, стараются выяснить, кто имел доступ к документам, прежде чем случилась утечка.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.