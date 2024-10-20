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Тегеран заявил о выборе целей для атак в Израиле в случае удара того по Ирану

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Иранское командование наметило цели в Израиле, которые подвергнутся ударам в том случае, если израильские военные атакуют Иран, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Любая атака на Иран - это пересечение "красной линии". Без ответа мы это не оставим. Мы дадим необходимый ответ на любую атаку на ядерные объекты Ирана или на похожий рейд", - приводит в воскресенье слова министра телеканал Press TV.

"Теперь мы определили все наши цели на оккупированных землях и проведем против них аналогичную атаку", - сказал Аракчи.

Он подверг критике США, заявив, что без их поддержки Израиль не смог бы вести боевые действия в секторе Газа и Ливане. "Если американцы по-настоящему проявили бы политическую волю, они смогли бы остановить Израиль и прекратить атаки", - добавил министр.

"Если в регионе вспыхнет полномасштабная война, США будут втянуты в нее, чего Иран не хочет", - заметил Аракчи, указав, что конфликт может охватить страны Персидского залива, однако шанс для дипломатического урегулирования все еще есть.

Между тем, в офисе одного из израильских министров заявили The Times of Israel, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху соберет вечером кабинет безопасности на совещание правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве. Газета напоминает, что встреча пройдет на фоне продолжающейся подготовки Израиля к удару по Ирану.

1 октября Корпус стражей исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Иран Аббас Аракчи Израиль
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