США перебросили на Гуам группу стратегических бомбардировщиков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на авиабазу на острове Гуам в западной части Тихого океана группу стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил (PACOM).

О количестве прибывших на авиабазу Андерсен самолетах не сообщается.

"Бомбардировщики B-1B прибыли для выполнения плановых миссий бомбардировочных оперативных групп, демонстрируя готовность сил Индо-Тихоокеанского командования к реагированию в поддержку союзников, партнеров и друзей в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Тем временем на Гуам также прибыл атомный авианосец ВМС США USS Ronald Reagan, палубная авиация которого до этого выполняла полеты в Филиппинском море в рамках учений Valiant Shield 2024.