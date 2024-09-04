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Сербский вице-премьер заявил, что Белград никогда не введет санкции против РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сербия, несмотря на давление Запада, которое на нее оказывается, никогда не введет санкции в отношении России и не станет членом НАТО, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.

"Сербия - не только стратегический партнер России, но и союзник. Именно поэтому давление на нас со стороны Запада является огромным", - сказал Вулин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Однако Сербия, которую ведет (президент страны - ИФ) Александр Вучич, которая никогда не станет членом НАТО, никогда не введет санкции против РФ и никогда не позволит, чтобы с ее территории проводились какие-то антироссийские операции", - добавил он.

Вулин подчеркнул, что Сербия не позволит испортить отношения стратегического партнерства с Россией.

Сербия РФ Александр Вулин Владимир Путин
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