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Ураган "Оскар" добрался до Багамских островов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Обрушившийся на Багамские острова ураган "Оскар" двигается в сторону Кубы, сообщает в воскресенье Associated Press.

По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов, максимальная скорость устойчивого ветра в зоне действия урагана достигает 130 км/ч, его центр находится примерно в 240 км от кубинского города Гуантанамо. "Оскар" движется на запад со скоростью около 19 км/ч.

Власти предупреждают, что ураган может привести к наводнениям на Багамских островах.

Также ожидается, что во вторник на Кубе из-за стихийного бедствия может выпасть около 12-25 см осадков.

Ситуация осложняется тем, что экстренные службы Кубы пока что не могут восстановить энергосистему страны, вышедшую из строя еще в пятницу. По данным СМИ, ремонтным бригадам трижды не удалось перезапустить систему.

Оскар США Куба Гуантанамо
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