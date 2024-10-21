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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Аргентине

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в западной части Аргентины, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

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По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:59 мск в понедельник землетрясения находился в 72 км севернее города Сан-Хуан.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 107,7 км.

Аргентина Сан-Хуан РАН Единая геофизическая служба
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