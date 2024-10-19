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Погода для возвращения Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" остается неблагоприятной

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Погодные условия для приводнения после расстыковки корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребенкиным в составе экипажа с МКС на данный момент остаются неблагоприятными, сообщает НАСА.

"Однако есть признаки улучшения в середине недели, и руководители миссии встретятся в воскресенье в 5 утра по времени Восточного побережья США для следующего брифинга по погоде. Если погодные условия улучшатся, НАСА и SpaceX планируют расстыковку с космической станцией не ранее 21:05 в понедельник (во вторник в 04:05 по Москве)", - сообщило агентство.

Это уже седьмой перенос расстыковки. Изначально она планировалась 8 октября. Ее переносили из-за урагана в районе Мексиканского залива.

В состав международного экипажа миссии Crew-8, помимо Гребенкина, входят астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

SpaceX Crew Dragon МКС НАСА Роскосмос
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