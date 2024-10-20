Возвращение на Землю Crew Dragon-8 с космонавтом "Роскосмоса" на борту планируется 22 октября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В связи с улучшением погоды вблизи Флориды приводнение корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребенкиным в составе экипажа после расстыковки с Международной космической станцией (МКС) на данный момент планируется во вторник, сообщило в воскресенье NASA.

Приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды предполагается осуществить в 12:55 во вторник по времени Восточного побережья США (в 19:55 по Москве).

Расстыковка корабля с МКС должна состояться в 21:05 в понедельник (во вторник в 04:05 по Москве).

Расстыковка корабля со станцией уже переносилась семь раз. Изначально она планировалась 8 октября. Ее переносили из-за ураганов в районе Мексиканского залива.

В состав международного экипажа миссии Crew-8, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Корабль после расстыковки с МКС должен совершить мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.