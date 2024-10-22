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Возвращение корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" вновь перенесено

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Расстыковка с Международной космической станцией (МКС) корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина для возвращения на Землю, планировавшаяся в среду по московскому времени, перенесена еще на сутки, сообщило во вторник NASA.

Теперь ее предполагается осуществить в среду в 17:05 по времени Восточного побережья США (в четверг в 00:05 по Москве). Мягкое приводнение спускаемой капсулы в районе Мексиканского залива у берегов Флориды должно произойти 25 октября в 03:23 по времени Восточного побережья США (в 10:23 по Москве).

"Синоптики отмечают улучшение погоды в ряде районов для посадки у побережья Флориды и продолжают следить за условиями, рассматривая места приводнения и точное время", - сообщило NASA.

В состав международного экипажа миссии Crew-8, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Это уже девятый перенос расстыковки. Изначально она планировалась 8 октября. Ее переносили из-за ураганов в районе Мексиканского залива.

SpaceX Crew Dragon МКС NASA Роскосмос
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