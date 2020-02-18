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В Турции решили задержать еще 700 сторонников Гюлена

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Турции прокуроры выдали 695 ордеров на задержание подозреваемых сторонников проживающего в США оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки военного переворота в 2016 году. Об этом сообщает АР со ссылкой на турецкие СМИ.

В правительстве Турции считают, что сторонники Гюлена до сих пор представляют угрозу национальной безопасности, и их массовые задержания продолжаются уже через четыре года после провалившегося переворота.

В частности, речь идет о задержании 467 предполагаемых последователей проповедника, которые в 2009 году обманным способом закрепились в полиции в 67 провинциях. Также прокуроров заинтересовали 157 унтер-офицеров в 43 провинциях и 71 сотрудник Минюста.

Попытка военного переворота была совершена 15 июля 2016 года. Тогда погибли около 250 человек. Путч был подавлен. В ходе его расследования были задержаны около 77 00 человек, а еще около 130 000 уволили с госслужбы.

Гюлен, который проживает в США с 1999 года, отрицает причастность к перевороту.

Попытка военного переворота в Турции

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Турция Фетхуллах Гюлен Анкара

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