Президент ОАЭ обещает продолжать посредничество в обмене РФ и Украины пленными

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Объединённые Арабские Эмираты продолжат посреднические усилия по обмену пленными между Россией и Украиной, сообщил президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

"Эмираты продолжают прилагать усилия посредничества в гуманитарных вопросах обмена военнопленных. Недавно, на днях, мы провели очередной обмен. Я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении, готовы приложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира и в интересах наших обеих сторон", - сказал Нахайян в понедельник в ходе российско-эмиратских переговоров на высшем уровне.

Накануне президент РФ Владимир Путин за неформальным ужином с президентом ОАЭ в своей резиденции Ново-Огарево поблагодарил Аль Нахайяна за помощь его страны в организации обменов пленными с украинской стороной.

"Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том связанных с обменом пленными", - сказал Путин. "Имею в виду и последний обмен", - добавил президент России.