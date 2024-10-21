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Путин и президент ОАЭ в воскресенье подробно обсудили ситуацию на Украине

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на неформальной встрече в воскресенье подробно обсудили ситуацию на Украине, а в понедельник - события на Ближнем Востоке, рассказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Украинский кризис, насколько я знаю, вчера довольно обстоятельно обсуждался в ходе неформального ужина в Ново-Огарево, а сегодня министры иностранных дел обеих стран доложили о своем видении ситуации на Ближнем Востоке. Достаточно подробно эта тема обсуждалась, и президенты кое-что добавили на этот счет", - сказал он.

"Украина сегодня обсуждалась коротко", - добавил Ушаков.

ОАЭ Владимир Путин Украина Юрий Ушаков Ближний Восток Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
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