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Власти Грузии намерены добиваться отставки президента страны через импичмент

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Депутаты от парламентского большинства собрали 81 подпись под новым иском в Конституционный суд Грузии о нарушении президентом Саломе Зурабишвили 52-й статьи Конституции страны, согласно которой глава государства осуществляет представительские полномочия за рубежом с разрешения правительства.

Иск будет направлен в Конституционный суд в ближайшие часы, сообщила пресс-служба парламента Грузии.

В случае принятия Конституционным судом решения, подтверждающего факт нарушения президентом Конституции, парламентское большинство намерено начать процедуру импичмента президенту Зурабишвили.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя в понедельник решение парламентского большинства начать процедуру импичмента, заявил, что Зурабишвили должна покинуть свой пост не как бывший президент, а как отставной президент.

"Действующий президент должен уйти в отставку по импичменту", - сказал он.

По словам Кобахидзе, импичмент Зурабишвили будет носить символический характер, так как у нее истекает президентский срок в декабре. "По поводу нового кандидата в президенты обсуждение в правящей партии "Грузинская мечта" состоится сразу же после проведения 26 октября парламентских выборов", - сказал премьер.

В октябре прошлого года парламентское большинство уже начинало процедуру импичмента против Зурабишвили, но при голосовании вопрос был провален из-за нехватки голосов.

Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе Саломе Зурабишвили Грузия
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