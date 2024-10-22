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Посол Евросоюза в Грузии ожидает справедливых парламентских выборов в стране

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз ждет проведения справедливых выборов в парламент Грузии и не вмешивается в политические вопросы, заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

"Евросоюз уважает любой выбор грузинского народа и не вмешивается в политические вопросы до, во время или после выборов в Грузии. Мы ясно и громко заявили, что ожидаем проведения свободных и справедливых выборов на уровне самых высоких стандартов", - сказал дипломат.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

На прошлой неделе посол встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая на брифинге заявила, что Герчинский одобрил Хартию оппозиционных сил, представляющую программу действий оппозиции.

Евросоюз Саломе Зурабишвили Грузия Павел Герчинский
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