ЦИК Молдавии оценил явку на выборах президента в 51,67%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В выборах президента Молдавии приняли участие 1 562 238 граждан, что составляет 51,67% от числа избирателей, включенных в списки для голосования, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома страны Анжела Караман.

"Во втором туре голосования, в котором примут участие первые два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, - это кандидат от Партии "Действие и солидарность" Майя Санду, набравшая 42,31% голосов, и кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло, за которого было отдано 26,07% голосов, по данным после обработки 99,32% протоколов. Второй тур голосования состоится через две недели после первого тура выборов", - сказала Караман.

Самая высокая явка избирателей по районам зафиксирована в Дондюшанском районе, где проголосовали 50,96% избирателей.

"Самый низкий уровень явки избирателей по районам зафиксирован в районе Басарабяска районе, где явка составила 39,03%. В Кишиневе проголосовали 361 786 человек, или 54,13% избирателей, включенных в списки избирателей. На избирательных участках, открытых для жителей левобережья Днестра, проголосовали 16 131 избиратель. На избирательных участках, открытых за рубежом, проголосовали чуть более 240 тысяч избирателей", - отметила председатель ЦИК.

По данным комиссии, 54,55% избирателей, пришедших на избирательные участки, составляют женщины, а 45,45% - мужчины.

По предварительным данным, 50,42% избирателей отдали свои голоса за вариант "да" и 49,58% проголосовали за вариант "нет" по вопросу референдума. Разница составляет чуть более 12 тысяч голосов, не учтены пока голоса еще около 15 тысяч избирателей.

"Для того, чтобы республиканский конституционный референдум был признан действительным, в нем должно принять участие не менее 1/3 от числа граждан, внесенных в списки избирателей. Закон будет считаться принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в референдуме. Комиссия представит отчет о результатах референдума в Конституционный суд, который своим решением в течение 10 дней подтвердит или отклонит результаты плебисцита", - сказала Караман.

По данным полиции, в день выборов было зарегистрировано 146 случаев нарушений избирательного процесса, включая фотографирование бюллетеней, порчу бюллетеней и вынос их с избирательных участков, запрещенную предвыборную агитацию, несанкционированные предвыборные плакаты, организованный подвоз избирателей, обоснованные подозрения в подкупе избирателей, нарушение права голоса, препятствование работе избирательного органа.

Выборы президента Молдавии состоялись 20 октября. На пост главы государства баллотировались 11 кандидатов, пятеро из них получили менее 1% голосов избирателей.

Одновременно с выборами президента прошел конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС. На референдум был вынесен вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?".