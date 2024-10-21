Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Конституцию Молдавии будут внесены поправки, касающиеся европейской интеграции, заявила действующий президент страны Майя Санду.

"Референдум состоялся. Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдавии, за то, чтобы наша страна влилась в мирную семью европейских народов. Это позволяет включить в Конституцию положение о европейской интеграции. Международное сообщество уважает волеизъявление народа", - сказала Санду на пресс-конференции в понедельник, комментируя результаты состоявшегося 20 октября референдума по этому вопросу.

Она также призвала сограждан активно принять участие во II туре президентских выборов, чтобы "защитить свой голос, отданный в рамках референдума".

Санду призвала кандидатов, избиратели которых, по ее мнению, придерживаются проевропейских взглядов - Октавиана Цыку, Анрея Нэстасе, Тудора Ульяновского и Иона Кику поддержать ее во II туре выборов. Они набрали от 0,5 до 2% голосов на выборах в воскресенье - менее 5% в общей сложности.

Санду также обратилась к Ренато Усатому и его избирателям, призвав их "бороться против коррупции и против того, чтобы воры вернулись к власти".

Выборы президента Молдавии состоялись в воскресенье, 20 октября. Во втором туре голосования примут участие первые два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Это кандидат от Партии "Действие и солидарность" Майя Санду, набравшая 42,4% голосов, и кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло, за которого было отдано 26,01% голосов, по данным после обработки 99,5% протоколов.

В воскресенье, 20 октября, одновременно с выборами президента Молдавии, прошел конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Граждане ответили на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?". В случае положительного ответа, в Конституцию будет внесено ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом и будет опубликован в бюллетене для голосования на выборах.

После обработки 99,5% протоколов для голосования на референдуме, 50,46% избирателей проголосовали "за" вступление в ЕС, а 49,54% - "против".