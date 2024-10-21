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Байден обеспокоен утечкой данных о возможных планах удара Израиля по Ирану

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сообщения об утечке совершенно секретных данных американских спецслужб о подготовке Израиля к удару по Ирану вызвали серьезную обеспокоенность у президента США Джо Байдена, заявил в понедельник советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы глубоко обеспокоены, и президент по-прежнему глубоко обеспокоен любой утечкой секретной информации. Этого не должно было произойти, и это неприемлемо", - приводит слова Кирби агентство Associated Press (AP).

Кирби добавил, что "на данный момент нет никаких свидетельств того, что в публичном доступе можно ожидать появления дополнительных документов, подобных этим".

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Накануне AP со ссылкой на источники сообщило, что власти США проверяют, каким образом данные о подготовке Израиля к удару по Ирану оказались в общем доступе.

"Происхождение документов приписывают Национальному агентству геопространственной разведки и Агентству национальной безопасности. Согласно документации, Израиль все еще находится в стадии подготовки военных сил к удару в ответ на ракетную атаку Ирана 1 октября", - информирует агентство.

По его данным, подобными сведениями могут делиться в международном альянсе по обмену разведданными Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Однако они впервые появились в минувшую пятницу в Telegram-канале, который базируется в Тегеране.

Американские власти пытаются установить, обнародовал ли эти данные намеренно представитель разведсообщества США, или они стали достоянием общественности из-за хакерской атаки. Также следователи хотят узнать, произошла ли утечка другой информации, и стараются выяснить, кто имел доступ к документам, прежде чем случилась утечка.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Джо Байден США Израиль Иран
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