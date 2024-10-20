Израиль определился с ответом на ракетные удары Ирана

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля решили, как ответят на ракетный обстрел страны Ираном, осталось только выбрать время, сообщает The Times of Israel со ссылкой на информированные источники.

По словам двух официальных лиц, недавняя атака дрона на дом премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху не повлияет на масштаб или время ответного удара. 19 октября беспилотник врезался в здание в городе Кесария около частной резиденции Нетаньяху. Премьера и его супруги не было дома в момент инцидента.

Ожидается, что подходящее время для ответа на атаку Ирана выберут Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании кабинета министров, которое проходит в воскресенье вечером. The Times of Israel отмечает, что на встрече будут обсуждаться ситуация в секторе Газа и Ливане и возможности для заключения сделки по возвращению израильских заложников из анклава.

1 октября Корпус стражей исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.