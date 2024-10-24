The Times сообщила о решении Израиля повременить с ударом по Ирану из-за утечки данных

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Израильская сторона приняла решение отложить ответный удар по Ирану после того, как произошла утечка важной информации об этой атаке, сообщает в четверг издание The Times.

"Израиль отложил ответный удар по Ирану из-за утечки на прошлой неделе потенциально важной военной информации по этой теме", - пишет издание.

По его данным, речь идет об утечке "американской оценки вероятного плана Израиля", касающегося атаки на Иран.

"Израиль обеспокоен утечкой, которая могла бы помочь Ирану предугадать определенные схемы атаки", - говорится в сообщении The Times.

1 октября Корпус стражей Исламской революции запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.