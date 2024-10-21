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Армия обороны Израиля ликвидировала в Сирии главу финподразделения "Хезболлы"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник нанесла авиаудар по главе финансового подразделения ливанского шиитского движения "Хезболла", сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

"Сегодня точечным ударом в Сирии мы ликвидировали главу финансового подразделения "Хезболлы", - заявил он на брифинге.

По данным газеты, убитый отвечал "за перевод наличных денег "Хезболле" из Ирана".

Сирийское агентство САНА в понедельник сообщило, что ВВС Израиля нанесли удар по столице Сирии Дамаску. Удар пришелся на машину в одном из жилых районов. В результате атаки, по данным агентство, погибли два человека.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре в Ливане, связанной с организацией "Кард аль-Хасан", которая, согласно утверждениям израильской стороны, участвует в финансировании "Хезболлы".

Основанная в 1983 году ассоциация "Кард аль-Хасан" представляет собой некоммерческое финансовое учреждение. По данным израильских военных, "Хезболла" использует эту организацию для выплаты заработной платы своим боевикам и оказания поддержки гражданскому населению, избегая при этом санкций.

Армия обороны Израиля Хезболла Сирия
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