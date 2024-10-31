В Дамаске сообщили об ударе Израиля по району Сирии у ливанской границы

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС атаковали район сирийского города Эль-Кусайр, расположенный у границы с Ливаном.

"Город Эль-Кусайр в провинции Хомс пострадал от израильской агрессии, нанесен материальный ущерб промышленности города и некоторым соседним населенным пунктам", - сообщает в четверг сирийское агентство САНА, не уточняя по каким именно объектам был нанесен удар.

Израильская сторона пока никак не прокомментировала эти сообщения.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.