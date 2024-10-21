Израиль нанес удары по филиалам финансового учреждения "Кард аль-Хасан" в Ливане

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре в Ливане, связанной с организацией "Кард аль-Хасан", которая, согласно утверждению израильской стороны, участвует в финансировании радикального движения "Хезболла", сообщает Национальное информационное агентство Ливана NNA.

По его данным, авиаудары были нанесены по трем отделениям связанного с "Хезболлой" финансового учреждения в Бейруте.

Один удар был нанесен недалеко от аэропорта ливанской столицы.

NNA также сообщает об ударах по ассоциации в Хермеле, Рияке и Баальбеке в районе долины Бекаа на востоке Ливана, примерно в 100 км от израильской границы.

По данным агентства, удар в Баальбеке пришелся на коммерческий рынок, расположенный в здании, которое ранее использовалось "Кард аль-Хасаном".

Как сообщили телеканалу CNN в министерстве здравоохранения Ливана, в правительственной больнице Баальбека в регионе Бекаа пациентов перевели в "более безопасные палаты", расположенные подальше от здания, связанного с финансовым учреждением.

Ранее ЦАХАЛ предупредил, что планирует нанести удары по объектам, принадлежащим ассоциации "Кард аль-Хасан", чтобы перекрыть доступ "Хезболлы" к финансовым ресурсам.

Основанная в 1983 году ассоциация "Кард аль-Хасан" является некоммерческим финансовым учреждением. Израиль утверждает, что "Хезболла" использует эту организацию для выплаты заработной платы своим боевикам и оказания поддержки гражданскому населению, избегая при этом санкций.

В мае 2021 года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ассоциации "Кард аль-Хасан". По словам официальных лиц, "Кард аль-Хасан" имеет 31 филиал в Ливане, в том числе в Бейруте и Бекаа.

Тем временем ассоциация "Кард аль-Хасан" заявила, что с начала войны предприняла "все необходимые процедуры для защиты вкладов и ценностей".

Заявление было опубликовано после того, как израильская армия объявила о нападении на офисы финансового учреждения по всему Ливану.