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США отправили в Европу на постоянное базирование еще один эсминец противоракетной обороны

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты отправили для постоянного размещения на базе в Рота в Испании пятый по счету эсминец противоракетной обороны – USS Oscar Austin, сообщило издание Military Times.

По данным ВМС США, в 2026 году в Испанию планируется направить еще и шестой эсминец ПРО.

В настоящее время четыре американских эсминца противоракетной обороны системы Aegis - USS Arleigh Burke, USS Roosevelt, USS Paul Ignatius и USS Bulkeley на постоянной основе размещены в Европе.

Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями европейской системы противоракетной обороны.

США Испания USS Oscar Austin
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