Франция поставит Украине три истребителя Mirage 2000-5 в I квартале 2025 года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Французская сторона планирует поставить Украине три многоцелевых истребителя Mirage 2000-5 в первом квартале следующего года, сообщает в среду издание La Tribune со ссылкой на источники.

По их данным, эти истребители будут вооружены крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM. Издание отмечает, что запрос на вооружение подобного типа поступил со стороны Украины.

Источники также сообщают, что украинских пилотов и механиков обучают на базе в Нанси.

В начале октября глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что поставка украинской стороне французских многоцелевых истребителей Mirage 2000 планируется в следующем году, но не уточнял, о каком количестве идет речь.