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Во Франции сообщили о планах передать Киеву истребители Mirage 2000 в начале 2025 г.

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Поставка украинской стороне французских многоцелевых истребителей Mirage 2000 планируется в следующем году, сообщил во вторник глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"Поставка Mirage 2000 Украине по-прежнему планируется в первом квартале 2025 года", - написал Лекорню в соцсети, анонсируя интервью изданию Sud Ouest .

При этом в самом интервью министр выразился чуть иначе, отметив, что данные истребители, "вероятно, смогут осуществлять полеты на Украину в первом квартале 2025 года". Он отметил, что в настоящее время ведется подготовка украинских пилотов.

По его словам, поставляемые на Украину истребители будут "оснащены новыми вооружениями типа "воздух-земля".

Летом этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине модернизированные истребители Mirage 2000-5, и программы подготовки пилотов для них будут реализованы "до конца года". Макрон не уточнил количество боевых самолетов, которые Париж поставит Киеву.

Франция Украина
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