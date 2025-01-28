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Глава МИД Франции подтвердил планы поставить Украине истребители Mirage 2000-5

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Париж продолжит поставки вооружений Украине, в частности, Киев получит в ближайшие месяцы французские истребители Mirage 2000-5, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Французские самолеты Mirage вскоре будут летать в украинском небе", - сказал Барро во вторник в эфире радиостанции Sud Radio.

В ответ на вопрос о сроке поставки он уточнил: "В конце квартала, как было объявлено президентом республики". При этом министр не уточнил количества предполагаемых к поставке самолетов.

В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине модернизированные истребители Mirage 2000-5 и обеспечит программы подготовки пилотов.

В конце октября 2024 года французские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Франция планирует поставить Украине три многоцелевых истребителя Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. По их данным, эти истребители будут вооружены крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM.

Эммануэль Макрон Франция Украина
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