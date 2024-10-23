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БРИКС изучит вопрос создания трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС договорились "обсудить и изучить" возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear как инициативы, "дополняющей существующую инфраструктуру финансовых рынков", говорится в декларации саммита в Казани.

"Мы признаем важность изучения возможности сопряжения инфраструктуры финансовых рынков стран БРИКС", - сказано в документе.

Также участники саммита договорились изучить возможность создания перестраховочной компании BRICS (Re)Insurance с участием на добровольной основе.

Кроме того, министрам финансов и главам центробанков поручено "должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ и доложить о результатах в ходе следующего председательства".

"Мы приветствуем использование национальных валют при осуществлении финансовых операций между странами БРИКС и их торговыми партнерами. Мы призываем к укреплению корреспондентских банковских сетей между странами БРИКС и обеспечению возможности расчетов в национальных валютах в соответствии с Трансграничной платежной инициативой БРИКС (BCBPI), которая является добровольной и необязательной, и ожидаем дальнейших обсуждений по данной теме", - говорится в декларации.

БРИКС BRICS Clear Казань
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