Минфин России ждет в ближайшие годы прогресса в создании перестраховочной емкости для БРИКС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский Минфин рассчитывает в ближайшие один-два года достичь существенного прогресса в создании перестраховочной емкости силами стран БРИКС, заявил замминистра финансов Иван Чебесков на конференции "Будущее страхового рынка".

По его словам, консультации по теме формирования собственными силами отдельной международной перестраховочной емкости показали хорошие результаты и выявили высокую заинтересованность стран-партнеров.

"Мне кажется, очень позитивно, что эта инициатива нашла отклик у большого количества наших международных партнеров, потому что они тоже умеют считать вои деньги. Они знают, сколько платят за то, чтобы страховать грузы стран БРИКС, за которые почему-то надо платить лондонской компании, выдающей сертификат перестрахования. Все считают деньги, - это большие деньги и расходы для всех стран глобального Юга. Поэтому инициатива формирования международной перестраховочной емкости получила довольно хороший отклик", - объяснил Чебесков.

"Понятно, что довольно сложно найти сразу нужные решения и их принять, но я надеюсь, что в ближайшие 1-2 года мы достигнем существенного прогресса по этому направлению", - добавил чиновник.

Чебесков отметил, что тема международного перестрахования стала и для России очень актуальной темой за последние несколько лет. "Рынок международного перестрахования составляет порядка $500 млрд, он в основном контролируется западными компаниями. Мы пользовались этим рынком раньше, платили много премий туда за использование перестраховочных емкостей, сейчас используем собственную перестраховочную емкость, но очень заинтересованы в том, чтобы свою перестраховочную емкость объединять с нашими партнерами", - сказал Чебесков.

Согласно данным, приведенным Банком России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за II квартал 2025 года" и без того значимая роль Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, дочерняя компания ЦБ) в сегменте перестрахования усилилась за I полугодие текущего года. Это объясняется "ростом объемов передаваемых в перестрахование крупных рисков, которые могут быть перестрахованы в текущих условиях только в РНПК", говорится в обзоре ЦБ.

По данным регулятора, за I полугодие 2025 года объем общих взносов, переданных в перестрахование, без учета ОСАГО увеличился до 82,9 млрд рублей. Более половины прироста пришлось на страхование имущества юридических лиц, еще почти треть - на страхование автокаско. Доли этих видов страхования в совокупных взносах, переданных в перестрахование без учета ОСАГО, в отчетный период составили 50% и 8% соответственно.