Пашинян назвал свое участие в саммите БРИКС важным для Армении

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным свое участие в саммите БРИКС в Казани.

"Важно, что я получил приглашение лично от президента России, принял это предложение. Присутствие важно для Армении", - сказал Пашинян в парламенте в рамках "правительственного часа" в среду.

По его словам, Армения ведет сбалансированную внешнюю политику, считает важным участие в различных площадках.

"Для нас важно присутствие на разных площадках обсуждений, представление позиции Армении. Саммит БРИКС касается вопросов глобального Юга и это прямо касается Армении, что является важной возможностью для нас, чтобы представить проект "Перекресток мира", - сказал Пашинян.

По данным армянских СМИ, армянский премьер отправится в Казань в четверг.