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Пашинян подтвердил участие в октябрьском саммите БРИКС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос интеграции Армении в группу БРИКС на данный момент не стоит, заявил на Всеармянском форуме премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Я получил приглашение от президента РФ принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, и принял его. Сейчас большего сказать не могу", - сказал он и добавил, что лидер Армении впервые примет участие в саммите этой организации.

"Конечно, будут впечатления, которыми я поделюсь с коллегами, когда вернусь", - пообещал Пашинян.

Саммит БРИКС запланирован в Казани на 22-24 октября 2024 года.

Никол Пашинян БРИКС Армения
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