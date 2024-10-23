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В МВД Турции предположили, что теракт в Анкаре могла совершить рабочая партия Курдистана

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рабочая партия Курдистана (РПК), возможно, причастна к теракту в Анкаре, сообщает в среду турецкая газета "Сабах" со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.

"Министр внутренних дел заявил, что первоначальные данные указывают на террористическую группировку РПК как на исполнителя нападения", - пишет газета.

Глава министерства обороны Турции Яшар Гюлер также заявил о возможной причастности РПК к теракту.

Однако, отмечает "Сабах", расследование обстоятельств случившегося продолжается.

По последним данным, в результате террористической атаки в Анкаре погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Как сообщил Ерликая, двое раненых находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о четырех погибших и 14 раненых.

Министр внутренних дел также отметил, что турецкие силы безопасности "нейтрализовали двух террористов" - мужчину и женщину. Их личности пытаются установить.

В турецкой оппозиции также осудили организаторов и исполнителей теракта, подчеркнув, что все произошло в критический политический момент, когда власти пытаются возобновить диалог с действующими в стране непримиримыми курдскими организациями.

"Мы осуждаем это нападение в Анкаре, - говорится в коммюнике прокурдской Партии равноправия и демократии. - Мы обратили внимание на то, что оно совершено в то время, когда общество в Турции говорит о поиске решения и возможности диалога".

В оппозиции указали на необходимость "сохранять мир как никогда".

Днем в среду в Анкаре была совершена террористическая атака на объект турецкой аэрокосмической компании TUSAS.

"Сабах" ранее писала, что теракт мог совершить террорист-смертник.

Телеканал NTV сообщил, что группа нападавших подъехала к входу в комплекс на такси, когда шла смены охраны. Минимум один из нападавших привел в действие бомбу, в это время другие проникли на территорию комплекса.

Анкара Турция Рабочая партия Курдистан (РПК) Курдистан Яшар Гюлер
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