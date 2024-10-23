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Лукашенко заявил, что не верит в присутствие на Украине военных КНДР

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не известно о присутствии на Украине военных КНДР, а вовлечение в конфликт вооруженных сил любой третьей страны, по его мнению, приведет к эскалации.

"Это эскалация военного конфликта. Никогда Путин не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине, особенно, как говорят военные, "на передке", на линии соприкосновения", - отметил Лукашенко в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу в среду в Казани. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, он не верит в присутствие на Украине северокорейских военных. "Я в это не верю. И вчера северокорейцы заявили, что это гадание на кофейной гуще. Никогда такого разговора и переговоров не было. Я говорю за Путина, зная его характер. У России населения хватает, чтобы вести военные действия", - заметил президент.

"Это будет шаг к какой-то эскалации конфликта, если на линии соприкосновения появятся чьи-то вооруженные силы, даже белорусские. Даже если бы мы ввязались в войну, это был бы путь к эскалации. Потому что вы, англосаксы, сразу бы заявили о том, что в конфликт ввязалась союзная страна, значит, НАТО имеет право помочь Украине. Значит, натовские войска были бы введены в Украину. Возможен такой вариант? Возможен. Путин и этот вариант просчитывает - надо ему это или нет", - продолжил Лукашенко.

"Но вы говорите про КНДР - где Корея, а где Беларусь? Путин никогда передо мной не ставил вопрос о том, чтобы мы ввязались в эту драку. Ни он, ни Шойгу, ни нынешний министр обороны Белоусов. Никогда не ставили перед нами такой вопрос", - подытожил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко КНДР Белоруссия Украина
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