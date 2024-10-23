США обдумывают возможный ответ на случай подтверждения сообщений об отправке военных КНДР на СВО

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти США продолжают следить за ситуацией и обдумывают возможный ответ на случай, если сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте на Украине подтвердятся, заявил в среду на брифинге советник Белого дома Джон Кирби.

"Это стало бы демонстрацией беспрецедентного уровня прямого военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которое повлечет за собой последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона", - отметил советник Белого дома.

В ходе брифинга Кирби утверждал, что сотрудничество России с северокорейскими военными "нарушает множество резолюций Совбеза ООН".

Ранее в Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО. "Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому - много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

В представительстве КНДР при ООН назвали "беспочвенными слухами" заявления Сеула об отправке северокорейских военных в Россию.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР якобы отправляет в РФ военных для участия в конфликте на Украине.

В свою очередь южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что правительство Южной Кореи может пересмотреть свою политику отказа от предоставления вооружений Украине. "При наблюдении за признаками военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией ответные меры будут приниматься поэтапно", - сказал источник агентства.