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Турция уничтожила 32 объекта РПК в Ираке и Сирии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Турция нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и на севере Сирии после теракта в Анкаре, сообщило турецкое Минобороны в среду.

"Была проведена воздушная операция против террористических объектов на севере Ирака и Сирии (...) и в общей сложности 32 цели, принадлежащие террористам, были успешно уничтожены", - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве добавили, что операции продолжаются.

Ранее турецкая газета "Сабах" со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая сообщила, что Рабочая партия Курдистана (РПК), возможно, причастна к теракту в Анкаре.

Глава министерства обороны Турции Яшар Гюлер также заявил о возможной причастности РПК к теракту.

По последним данным, в результате террористической атаки в Анкаре погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Как сообщил Ерликая, двое раненых находятся в критическом состоянии.

Днем в среду в Анкаре была совершена террористическая атака на объект турецкой аэрокосмической компании TUSAS.

Турция Ирак Сирия РПК
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