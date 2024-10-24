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Остин в разговоре с Галантом заявил об обеспокоенности ударами Израиля по вооруженным силам Ливана

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями об ударах по ливанским вооруженным силам.

"Министр также выразил свою глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об ударах по ливанским вооруженным силам и подчеркнул важность принятия всех необходимых мер для обеспечения охраны ливанских вооруженных сил и ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане - ИФ)", - говорится в сообщении, распространенном Пентагоном.

Остин также приветствовал перемещение гуманитарной помощи через КПП "Эрез" и призвал правительство Израиля "предпринять все необходимые шаги для урегулирования тяжелой гуманитарной ситуации в Газе и работать над тем, чтобы использовать возможности для освобождения заложников и прекращения огня, предоставленные гибелью Яхьи Синвара".

Кроме того, министр обороны США выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля на севере сектора Газа в минувшие выходные.

Остин "подтвердил неизменную поддержку Израиля Соединенными Штатами, отметив недавнее развертывание батареи THAAD в качестве примера непоколебимой приверженности США обороне Израиля", резюмируется в сообщении Пентагона.

Вашингтон Ливан Пентагон США Остин
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