Поиск

ЦАХАЛ оценила число ликвидированных за год членов "Хезболлы" в 2 тысячи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные с момента нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года уничтожили более 2 тыс. членов движения "Хезболла", сообщает в понедельник издание The Times of Isarael со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ ликвидировала 1,2 тыс. из них в ходе наступательных действий в Ливане. Среди убитых - целый ряд командиров.

В ЦАХАЛ полагают, что "Хезболла" испытывает трудности с переброской подкреплений для противостояния пяти израильским дивизиям, действующим на юге Ливана.

По оценкам ЦАХАЛ, у "Хезболлы" осталось 30% от ракетного арсенала, которым движение располагало до начала боевых действий с Израилем, но и в данном случае речь идет о тысячах реактивных снарядов. Тем не менее, ликвидация руководителей "Хезболлы", а также множества полевых командиров не дает движению вести столь массированные ракетные обстрелы, как они рассчитывали изначально, разъяснили в ЦАХАЛ.

В миреЦАХАЛ обнаружила под больницей в Бейруте бункер "Хезболлы" с $500 млнЧитать подробнее

В ЦАХАЛ также рассчитывают завершить операции в южном Ливане в течение нескольких недель и обеспечить возвращение израильских граждан в свои дома на севере страны.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари анонсировал в предстоящие часы новые удары по финансовой системе "Хезболлы" в Бейруте и по всему Ливану.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ Хезболла Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Хезболле" заявили о новой атаке на базу военной разведки Израиля

Харрис и Трамп почти одинаково популярны у общественности США

Харрис и Трамп почти одинаково популярны у общественности США

Во второй тур президентских выборов в Молдавии вышли Санду и Стояногло

Во второй тур президентских выборов в Молдавии вышли Санду и Стояногло

Генпрокурор Краснов назвал единственное препятствие для прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Генпрокурор Краснов назвал единственное препятствие для прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Patek Philippe представил новую коллекцию часов впервые за 25 лет

Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });