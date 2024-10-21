ЦАХАЛ оценила число ликвидированных за год членов "Хезболлы" в 2 тысячи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные с момента нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года уничтожили более 2 тыс. членов движения "Хезболла", сообщает в понедельник издание The Times of Isarael со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ ликвидировала 1,2 тыс. из них в ходе наступательных действий в Ливане. Среди убитых - целый ряд командиров.

В ЦАХАЛ полагают, что "Хезболла" испытывает трудности с переброской подкреплений для противостояния пяти израильским дивизиям, действующим на юге Ливана.

По оценкам ЦАХАЛ, у "Хезболлы" осталось 30% от ракетного арсенала, которым движение располагало до начала боевых действий с Израилем, но и в данном случае речь идет о тысячах реактивных снарядов. Тем не менее, ликвидация руководителей "Хезболлы", а также множества полевых командиров не дает движению вести столь массированные ракетные обстрелы, как они рассчитывали изначально, разъяснили в ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ также рассчитывают завершить операции в южном Ливане в течение нескольких недель и обеспечить возвращение израильских граждан в свои дома на севере страны.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари анонсировал в предстоящие часы новые удары по финансовой системе "Хезболлы" в Бейруте и по всему Ливану.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.