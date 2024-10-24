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Казахстан планирует продлить запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС еще на 2 года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Казахстан намерен продлить запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

По информации пресс-службы, подготовлен проект совместного приказа министерств энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики, предусматривающий продление до 31 декабря 2026 года эмбарго на вывоз с территории Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов нефтепродуктов, перечень которых будет изложен в приложении к приказу.

Предыдущий запрет действует до 31 декабря 2024 года.

"На сегодняшний день в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления "народного" автобензина Аи-92 и дизтоплива. Так, по информации Агентства по финансовому мониторингу ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом "товаров прикрытия" достигают 10 тыс. тонн, что связано с разницей в ценах – в Казахстане цены на ГСМ ниже, чем в сопредельных странах (...)", - сообщает Минэнерго .

Кроме того, отмечает ведомство, в рамках соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Казахстан вынужден импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок и, соответственно, учитывать требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые нормативно-правовые акты", публичное обсуждение продлится до 7 ноября 2024 года.

Казахстан ЕАЭС Аи-92
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