Казахстан усилит контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В южных регионах Казахстана фиксируется значительный рост потребления бензина и дизельного топлива, сообщила пресс-служба правительства республики. Чтобы не допустить дефицит топлива на внутренним рынке, правительство решило усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.

Совещание об обеспечении внутреннего рынка горюче-смазочными материалами прошло под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.

"По итогам рассмотрения текущей ситуации на рынке ГСМ отмечено существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в южных регионах страны. Основной причиной являются перетоки и "серый экспорт" из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами", - говорится в сообщении.

Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия", добавили в пресс-службе.

В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке заинтересованным государственным органам поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах. Кроме того Скляр поручил Министерству энергетики актуализировать перечень разрешенных к вывозу нефтепродуктов и обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на казахстанских НПЗ.