Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана решило с 14 мая продлить запрет на вывоз из страны сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на 6 месяцев.

"Срок действия приказа о запрете экспорта истекает 14 мая 2025 года. В этой связи министерством в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка принято решение о продлении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - сообщило ведомство.

Приказ подписал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. Документ вступил в силу с 14 мая 2025 года.

Среди исключений - вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения о разделе продукции либо контракта недропользования, утвержденного президентом, вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Казахстана. Кроме того, исключение составляют перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами Казахстана.

Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автотранспортом действует в Казахстане с 2017 года для предотвращения незаконного вывоза за пределы республики недорогого топлива, предназначенного для внутреннего рынка.