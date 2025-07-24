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На Филиппинах из-за наводнения погибли на менее 19 человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На Филиппинах наводнения, вызванные ливнями, принесенными тайфуном Ко-Май, привели к эвакуациям десятков тысяч человек из пострадавших районов, отменены авиарейсы, прекращены занятия в школах, сообщают местные СМИ. Не менее 19 человек погибли, 11 числятся пропавшими без вести.

По данным Управления гражданской авиации Филиппин, отменены около 70 внутренних и международных рейсов. До пятницы приостановлены занятия в школах на острове Лусон, где расположены столица страны Манила и крупнейший по численности населения город Кесон-Сити.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал относиться к происходящему как к "новой норме" ввиду изменения климата, и отметил, что данная ситуация требует поисков способов адаптации к ней.

В октябре 2024 года из-за наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом "Трами", погибли не менее 82 жителей Филиппин. Тогда непогода также затронула и остров Лусон.

Фердинанд Маркос Манила Филиппины Ко-Май
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