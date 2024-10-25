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В Белоруссии в президентских выборах решил участвовать Олег Гайдукевич

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ) Олег Гайдукевич заявил телеканалу т"Первый информационный", что решил участвовать в президентских выборах и выдвинется от своей партии.

"Я принял решение участвовать в выборах и выдвигаюсь от ЛДПБ кандидатом в президенты. Будем формировать инициативную группу и собирать подписи", - сказал политик.

Он напомнил, что его партия еще не пропускала ни одной избирательной кампании с 1994 года, и все эти годы планомерно работала над укреплением государства и развитием Белоруссии.

Гайдукевич находится под персональными санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и других государств. Он возглавил ЛДПБ в 2019 году, сменив на этом посту своего отца, Сергея Гайдукевича.

Олег Гайдукевич баллотировался в президенты Белоруссии на выборах 2020 года, однако снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Александра Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Центризбирком обещал начать регистрацию кандидатов 22 декабря.

23 октября Лукашенко заявил, что пойдет на выборы.

Центризбирком Белоруссия Олег Гайдукевич Александр Лукашенко ЛДПБ
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