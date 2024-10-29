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ЦИК Белоруссии зарегистрировал группу по выдвижению Лукашенко кандидатом в президенты

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ЦИК Белоруссии принято решение о регистрации инициативной группы по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

"Представленные документы соответствуют требованиям статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь. Кандидатура Лукашенко Александра Григорьевича соответствует требованиям, предъявляемым Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь к кандидату на данную должность", - сказала на заседании ЦИК Белоруссии начальник правового отдела Елена Григорович, слова которой цитирует пресс-служба ЦИК.

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На заседании избиркома было принято решение об отказе в регистрации инициативной группы граждан по выдвижению кандидатом в президенты Александра Дроздова в связи с непредставлением списка членов инициативной группы, а также Юрия Губаревича - в связи с направлением документов по электронной почте, что не предусмотрено избирательным законодательством.

"Дроздов А.А и Губаревич Ю.И. на заседание ЦИК Беларуси не явились", - уточнили в Центризбиркоме.

ЦИК Белоруссии напоминает, что до 1 ноября 2024 г. ЦИК осуществляет прием документов для регистрации инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты республики.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.

Белоруссия Александр Лукашенко
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