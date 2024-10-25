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Путин назвал суверенным решением России и КНДР возможные договоренности о военной помощи

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Реализация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является суверенным правом двух стран, заявил телеканалу "Россия-1" президент Владимир Путин, напомнив, что договор содержит четвертую статью, предусматривающую военную помощь.

"Как мы поступим с этой статьей - это еще вопрос, который мы решим в контакте с нашими северокорейскими друзьями, - сказал он. - Если нужно будет что-то решить, мы решим. Соответствующая позиция наших друзей из Северной Кореи есть".

"Это (реализация договора, в том числе статьи 4) наше суверенное решение: будем мы применять что-то или не будем, где, как, нужно ли нам это или мы будем заниматься учениями, подготовкой, передачей какого-то опыта - это наше дело, - подчеркнул президент. - Нам же все время говорят, что это дело Украины - как она будет обеспечивать свою безопасность - с НАТО или без НАТО".

24 октября Путин на пресс-конференции прокомментировал информацию о появлении спутниковых снимков, свидетельствующих о том, что военные КНДР находятся на территории России.

"Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", - отметил он.

Владимир Путин КНДР НАТО Украина
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