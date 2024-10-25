На Филиппинах число погибших из-за шторма "Трами" достигло 82

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На Филлипинах число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных штормом "Трами" выросло до 82, сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

В провинции Батангас на острове Лусон жертвами оползней стали 45 человек, еще 11 считаются пропавшими без вести.

Ранее в пятницу сообщалось о 46 жертвах стихии.

Природное бедствие в той или иной степени затронуло более 2,6 млн человек, из которых около 320 тысячам пришлось эвакуироваться.

По последним данным, центр шторма находится примерно в 125 км к западу от провинции Ла-Унион на северо-западе Лусона. Средняя скорость ветра достигает 95 км/ч, а его порывы - 115 км/ч. Шторм движется в северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч. По прогнозам синоптиков, если шторм не изменит траекторию, то в воскресенье может достичь Вьетнама, а затемможет вернуться на Филиппины на следующей неделе.

"Трами" достиг северо-восточной провинции Исабела острова Лусон в ночь на четверг по местному времени. На тот момент ветер дул со скоростью 95 км/ч, его порывы достигали 160 км/ч. Затем "Трами" направился на запад.